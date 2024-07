Festa della Marina | il ritorno in mare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Sarà un grandein, l’edizione 2024, che andrà in scena dal 22 al 28 luglio fra il centro e il porto di San Benedetto. La scorsa settimana, infatti, si è tenuta una riunione convocata dalla Capitaneria di porto, alla quale hanno partecipato numerosi referentimarineria (fra cui anche i vongolari ) e dell’amministrazione comunale, fra cui l’assessore Laura Camaioni e il consigliere Stefano Gaetani. Ai pescatori è stato rivolto l’invito a partecipare in gran numero alla processione indel 27 luglio: a consentirlo è l’operazione di dragaggio portata a termine alcuni mesi fa, che ha reso il fondale rivierasco molto più sicuro rispetto agli anni passati. A terra, quindi, i festeggiamenti andranno in scena all’ex galoppatoio, che ospiterà gli stand gastronomici – dal 25 – e anche la grande novità di quest’anno: i ‘Giochi senza quartiere’.