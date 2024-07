Eagle Pictures | le uscite in Home Video di Agosto 2024!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 16 luglio 2024) Tramite comunicato stampa,ha svelato tutte le novità in uscitadi: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Il caldo torrido ci sta togliendo ogni voglia di vivere, ma il nuovo trailer di Capitan America ci ha ridato quella carica giusta da poter sopravvivere ancora qualche settimana. Sicuramente fino a quandonon butterà fuori leinper il prossimo mese: scopriamole insieme, in questo articolo dedicato. Cattiverie a domicilio: leindi! L’offerta si apre il 1°con “Cattiverie a domicilio“, diretto da Thea Sharrock. Questo film è una black comedy esilarante e basata su una storia vera che ha ricevuto lodi sia dal pubblico che dalla critica.