Cody Rhodes | Sapevo che prima o poi me ne sarei andato dalla AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 16 luglio 2024) Nel 2018,e gli Young Bucks scommisero su loro stessi e portarono oltre 10.000 fan in un’arena per uno dei più grandi show indipendenti di tutti i tempi: All In. Quello show, unito al sostegno finanziario di Tony Khan, portò alla nascita della AEW ma da più di due anni ormainon fa più parte di quella realtà. Intervistato da Chris Van Vilet,ha ammesso di essere sempre stato conscio del fatto che la AEW avrebbe rappresentato solamente una stagione della sua vita. Predestinato “Sono sicuro che ci siano cose negative, ma le ricordo con affetto eanche che me neche era una stagione,che non sarebbe durata e che c’era qualcosa di più grande per me là fuori. So che questo potrebbe sembrare negativo per le persone, ma non lo è. Il premio più grande del wrestling, se ti metti gli stivali, è quello.