Citadel | Diana Matilda De Angelis è la star dello spin-off italiano nel nuovo trailer

(Di martedì 16 luglio 2024) Dopo la serie principale, debutterà il prossimo autunno lo-offche vede nel cast anche ladi Ripley Maurizio Lombardi Prime Video ha diffuso in streaming il teaserdi-offcon protagonistaDedella grande serie internazionale prodotta dai fratelli Russo. Tutti i sei episodi della nuova serie di spionaggio prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - e Amazon MGM Studios, con la produzione esecutiva di AGBO dei Fratelli Russo, debutteranno in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il prossimo 10 ottobre. La Desarà affiancata da un cast internazionale che include Lorenzo Cervasio, Maurizio Lombardi, Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro.