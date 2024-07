Chiariello | Osimhen aspetta il Psg

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 16 luglio 2024) Su Radio CRC, nel corso della trasmissione “In Ritiro Con Te”, Umbertoè intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno: “Oggi prima amichevole del Napoli a Dimaro. Ho incontrato Conte, che si è fermato a parlare cinque minuti con noi amabilmente. Ha uno sguardo che fa paura, ha una determinazione che trasmette una forza impressionante. Non voglio fare agiografia di un tecnico che ancora deve cominciare a far vedere la propria squadra e che non sappiamo che stagione farà, ma le premesse sono straordinarie. I dirigenti, che non lo conoscevano e che erano anche un po’ preoccupati per la sua fama di carattere difficile, ne sono innamorati. Ha uno staff di primissimo ordine. E poi c’è Lele Oriali. Non parla, credo che non sia dotato del dono della parola, ma quando Oriali ti guarda, ti geli. Conte e Oriali hanno una capacità carismatica pazzesca.