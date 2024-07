Auto in fiamme al casello di Gallarate folla commossa all’addio a Pietro Balzarini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 16 luglio 2024) Varese – La partecipazione del quartiere è stata tale da riempire in ogni suo posto la pur spaziosa chiesa parrocchiale dei santie Paolo. La comunità di Masnago ha risposto presente all’ultimo saluto a, residente nel rione varesino dove era molto conosciuto in particolare per le attività legate allo storico palio. Nel pomeriggio di oggi si sono svolte le esequie dell’uomo, manager di 54 anni attivo nel settore aeronautico, scomparso lo scorso fine settimana in un tragico incidente instrada presso la barriera di. Erano circa le 8.30 di sabato quando l’su cui viaggiava, una Toyota Corolla, si è schiantata contro la cuspide deldell’A8 in direzione di Varese. Impatto in seguito al quale è divampato un incendio nel mezzo: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.