Atp Bastad 2024 Nadal | Mi sento bene un onore affrontare il figlio di Borg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 16 luglio 2024) A diciannove anni dall’ultima volta, Rafaè tornato a giocare l’Atp 250 died ha debuttato con una vittoria ai danni di Leodel leggendario Bjorn. Curiosamente, nel lontano 2005 lo spagnolo si laureò campione perciò in conferenza stampa ha detto ridendo: “Ho iniziato la mia difesa del titolo. Scherzi a parte, mimoltoe per me è una grande fortuna avere l’opportunità di giocare qui. Cosa significa sfidare? Per me è un. Stiamo parlando deldi una delle più grandi leggende nella storia del tennis“. A proposito dello svedese,ha detto: “Penso che abbia un grande futuro davanti a sé. Oggi ha giocatoe gli auguro il meglio. Prima di questa partita ho chiesto consiglio a Bjorn, che è il mio capitano nella Laver Cup. Ho bisogno di vincere partite per acquisire fiducia“.