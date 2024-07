Akinsanmiro e Kamate ma non solo | la classe 2004 che l’Inter deve sistemare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024)vengono da un biennio da protagonisti in maglia Inter Under-19 ma per il salto in Prima Squadra bisogna pazientare un altro po’. I duefanno parte di un ristretto gruppo di giovani che a breve dovrebbe lasciare Milano (almeno per una stagione) MILANO – Nella nuova Inter di Simone Inzaghi non sembra esserci spazio per iin uscita dall’ultima Inter Under-19 di Cristian Chivu, ormai ex tecnico nerazzurro di categoria. Nello specifico, i centrocampisti Ebenezere Issiakachiederanno spazio altrove alla ricerca della maturazione tecnico-tattica necessaria. Il nigeriano, che ha già esordito in Serie A condi Inzaghi a Lecce (0-4, ndr), difficilmente continuerà a giocare in Primavera 1 tra le fila della nuova Inter Under-20 di Andrea Zanchetta, sostituto di Chivu sulla panchina nerazzurra.