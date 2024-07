WWE | Quando arriverà Giulia? Lei risponde così

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’Ascesa dinel Mondo del Wrestling, la stella nascente del wrestling giapponese, sta per fare il suo ingresso trionfale nella WWE. Dopo mesi di speculazioni e attesa, finalmente emergono nuovi dettagli sul suo futuro nel ring. Da STARDOM a Marigold: Il Percorso diLa carriera diha preso una svolta inaspettata, nell’aprile scorso, sono emerse le prime voci sul suo passaggio alla WWE. Tuttavia, prima di unirsi ufficialmente al colosso americano del wrestling,ha deciso di onorare i suoi impegni con la nuova promotion Marigold. L’Infortunio e il Ritorno sul Ring Il cammino diverso la WWE non è stato privo di ostacoli. A maggio, la talentuosa wrestler ha subito una frattura al polso, mettendo in dubbio i suoi piani futuri.