Wimbledon per Kate Middleton è davvero mortificante | Mio padre non lo apprezzerà

(Di lunedì 15 luglio 2024) La presenza adella Principessaè una specie di must, essendo la Principessa del Galles madrina del torneo. Negli ultimi anni non c’è stata finale che la Principessa del Galles non abbia presenziato, occupandosi di assistere al match conclusivo del torneo ed anche di consegnare il premio al vincitore. Come previsto dal suo ruolo di madrina del Torneo di. E ci si chiede ancora se quest’anno, nonostante le cure chemioterapiche cui si sta sottoponendo, sarà presente alla finale per svolgere il suo consueto ruolo di madrina oppure dovrà rinunciare.durante l’edizione 2021 di, di cui è madrina – foto fonte Ansa – Cityrumors.itQuale che sia il destino riservato alla premiazione della finale del torneo di2024, per la quale gli organizzatori del torneo stanno mantenendo le porte aperte per essere pronti a ogni eventualità, una cosa è certa: la Principessa del Galles,, ama il tennis ed è una assidua frequentatrice dei campi da tennis di