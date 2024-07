Vicinelli presenta la giunta | Sarò il sindaco di tutti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ildi Sant’Agata, Giuseppe, civico di centrodestra, rieletto al terzo mandato con il 64,62%, hato recentemente la nuovacomunale. Il primo cittadino tiene per sé le deleghe all’Edilizia privata, alla Viabilità, alla Vita e alle Politiche per la sicurezza e Polizia locale; il vice, Diana Argenio Huppertz è anche assessore al Bilancio e Patrimonio, Società partecipate, Rapporti con l’Unione Terre D’Acqua, Cultura e Comunicazione; Palmina Rollino è assessore ai Servizi sociali, Politiche per il personale, Centro storico, Commercio, Attività produttive, Ambiente e Pari opportunità; Filippo Mèlita è assessore all’Istruzione, allo Sport, Ricorrenze civili e Associazionismo; Denis Lenzi è assessore a Città dei motori, Lavori pubblici, Politiche per la Protezione civile, Agricoltura, Frazioni e Trasporto.