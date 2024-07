Un omaggio all’istrionico Argenti Asta-spettacolo per la Dispersione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) ‘’, progetto di Roberto Buratta, Andrea Cardelli, Francesca Cattoi, Lorenzo D’Anteo, Alessio Gianardi, Elena Giromini e Elena Sanfilippo, giunge oggi al quarto appuntamento e questa volta omaggia la figura di Manlio(nella foto) quale uomo di. Le edizioni precedenti sono state dedicate all’opera scultorea (Gandolfo Gallery) e pittorica (Casa Studioe Gandolfo Gallery) del maestro spezzino. Di quest’ultima, rimane una selezione di ‘nudi’, composta da 34 dipinti, in cuiattraversa la figura femminile, il quadro d’interno, l’erotismo con ironia, irriverenza ed eclettismo. "Per gioco, abbiamo intitolato questa serie ‘Erotici’ – dichiarano i promotori – e li proponiamo in una formula nuova, quella dell’