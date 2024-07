TEKLA dal 19 luglio è in radio e sui digital store con ROM’ANTICA

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 15 luglio 2024) Da venerdì 192024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaminge e in rotazionefonica “”, il nuovo singolo diper LaPOP. “” diesce il 19Dal 192024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaminge e in rotazionefonica “”, il nuovo singolo diper LaPOP. Cosa rappresenta il brano? Il testo è nato in periodo di continui spostamenti, accompagnata da rapidi tramonti che hanno contribuito alla nascita di questo testo. “” porta il mare a Roma, le sirene richiamano l’ambiente urbano e trafficato, dove la città sembra una giungla. Al tempo stesso peròha voluto affiancare l’idea delle sirene tentatrici, che illudono: Roma è piena di occasioni, dal punto di vista musicale e artistico, che al tempo stesso non sono sempre ciò che sembrano.