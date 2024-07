Se hai Google sullo smartphone ora rischi un pasticcio | Questa modifica è richiesta a tutti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 15 luglio 2024)ha fatto dei giganteschi passi avanti nella sicurezza dei profili degli utenti: arriva la nuova funzione. Gli account diveicolano spesso una gigantesca mole di informazione sulle attività on line di una persona. Il motivo è che tramite un singolo account è possibile accedere a più app appartenenti alla galassia di quelle di cuiè proprietaria. Se, magari, l’accesso a YouTube non implica particolari, dal momento che la App registra unicamente le nostre preferenze in merito ai video che guardiamo, le cose possono essere molto più delicate quando si parla ad esempio diDrive, lo spazio di archiviazione in cloud che permette di creare e condividere file privati con vari utenti della rete. Novità sulla sicurezza di– cityrumors.