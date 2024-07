Pianista polacca per Barletta piano festival Stasera

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Chopin ha tutto un altro sapore suonato da Joanna Trzeciak,di fama internazionale che lunedì 15 luglio (ore 21.15) sarà ospite deldiretto da Pasquale Iannone nel salone dell’Hotel La Terrazza. Tuttavia, il programma della musicista di Cracovia non prevede solo pagine del «poeta delforte», ma anche di Hummel, Beethoven e Rachmaninov. Per una questione di affinità culturale, Chopin è naturalmente l’autore che Joanna Trzeciak sente più vicino, tant’è vero che nel 2010, anno chopiniano, ha ricevuto il Premio al Merito del ministro polacco della Cultura. Si tratta dello stesso ministero che nel 1978 la selezionò per un periodo di perfezionamento al Conservatorio di Mosca con Lev Vlasenko.