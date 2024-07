Motogp Misano 2024 | due gare a settembre al Misano world circuit

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)Adriatico, 15 luglio- Laalraddoppia. All’ormai storico Gran premio che si disputa all’inizio del mese di(dal 6 all'8) si aggiunge una seconda data nel weekend che va dal 20 al 22, appena due settimane dopo. Sarà il Gran premio dell’Emilia Romagna. La trattativa, da una parte Dorna sports e dall’altra il comitato organizzatore del Gran premio di Sa Marino e della Riviera di Rimini, è stata molto breve. L’intesa è stata trovata in poco tempo garantendo al Gp misanese il bis. Non è una prima volta, Era già accaduto nell’anno della pandemia con il bis in ottobre, ma allora la ricaduta economica era limitata per le restrizioni provocate dal Covid sulla presenza del pubblico. Questa volta, invece, le aspettative sono ben altre, anche se il periodo di svolgimento è a breve distanza.