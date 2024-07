L’ultima gag di Cassese non fa ridere i magistrati genovesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Fortuna che un giudice non c’è solo a Berlino, ma anche a Genova. Anzi una giudice: Paola Faggioni, che comuni amici mi descrivono rigorosa, riservata e soprattutto priva di timori reverenziali. Per cui non sarà certo un vecchio arnese della giurisprudenza di Palazzo, quale il sedicente costituzionalista Sabino, a imporle di fermare le inchieste; il cui risibile parere, allegato nel ricorso al Tribunale del Riesame presentato da Giovanni Toti è stato immediatamente sconfessato dall’ordinanza che respinge la richiesta del pervicace presidente di Regione Liguria di porre termine al suo regime domiciliare. Probabilmente al, scrivendo il remake di “Nessuno mi può giudicare, neppure tu”, ridevano gli occhi; mentre eseguiva l’ennesima giravolta acrobatica di una vita trascorsa arrampicandosi sugli specchi per conto della corporazione politica più politicante.