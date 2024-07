Luca Marchetti a CalcioWeb | perchè il Milan si è mosso in ritardo Non solo Morata c’è un altro big

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) “Ilha la questione diaperta e l’attaccante, Fullkrug, ma ce ne sono 2-3 che ilsta tenendo in considerazione“., intervistato ai microfoni di “” prima della puntata inaugurale di “Calciomercato – L’Originale” in diretta da Reggio Calabria, parla del calciomercato dele si concentra sulla questione attaccanti.sarà presto ao ma i rossoneri hanno tutta l’intenzione di chiudere per unattaccante del calibro di Fullkrug. “Ildovrà andare ‘in rimonta’ sulle altre. Gli serve un attaccante, un terzino e un centrocampista. I nomi sono individuati (, Emerson Royal, Fofana, ndr) però vuoi per l’Europeo, vuoi per le dinamiche delle squadre gestite da fondi, c’è meno velocità rispetto alle altre“, aggiungesottolineando le ragioni per le quali ilè partito un po’ inrispetto a Inter, Juventus e Napoli.