Inghilterra | Southgate potrebbe rinnovare il contratto

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nonostante la sconfitta in finale di Euro 2024 contro la Spagna, Garethrestare il commissario tecnico dell’. Secondo quanto riporta la testata online apnews.com, la Federcalcio inglese sarebbe intenzionata ad offrire un rinnovo al ct dei Tre Leoni, ilè in scadenza alla fine di quest’anno. Il prolungamento porterebbea guidare la Nazionale fino ai Mondiali 2026, in Messico, Canada e Stati Uniti, arrivando a un mandato totale di dieci anni. Dopo l’eliminazione in semifinale nel 2018 contro la Croazia e nei quarti di fiale contro la Francia nel 2022, il tecnico inglese avrebbe la sua terza, e probabilmente ultima, possibilità per riportare la Coppa del Mondo indopo 60 anni (ultima e unica vittoria nel 1966).