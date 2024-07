Gratta e vinci soddisfatti o rimborsati | clamoroso premio di consolazione

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 15 luglio 2024)memorabile, quello che è accaduto ha davvero dell’incredibile: mai visto un “contentino” così. D’estate, si sa, più che in altre stagioni, i disservizi dei mezzi di trasporto sono all’ordine del giorno. E non solo in Europa, ma anche nel Nuovo Mondo, perché in certi casi tutto il mondo è paese. E lo sa bene Donna Osborne, una donna di 75 anni che nei giorni scorsi si è ritrovata coinvolta, suo malgrado, in una storia veramente incredibile. Ha comprato unin un momento molto particolare (Instagram) – Ilveggente.itLa protagonista di questa vicenda abita in Pennsylvania e, dopo una lunga malattia, ha finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo. Per festeggiare il fatto che aveva sconfitto il tumore al seno, aveva ben pensato di regalarsi un viaggio in Florida in compagnia di sua figlia.