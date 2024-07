Coopservice supera di nuovo il miliardo di ricavi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) IL 2023 SI CONFERMA ancora una volta un anno di successi per per il Gruppocon sede a Reggio Emilia, uno dei principali player nei servizi di facility, cheper il quarto anno consecutivo ildi. Il Gruppo è presente in 10 Paesi del mondo e occupa più di 20mila lavoratori.progetta, gestisce ed eroga quei servizi che non rientrano nel core business dei clienti, ma che sono essenziali per il corretto funzionamento di qualsiasi attività: pulizie civili e industriali; pulizie sanitarie, lavanolo e sterilizzazione; gestione e manutenzione degli immobili e degli impianti; forniture ed efficientamento energetico; sicurezza e vigilanza; trasporto, movimentazione merci e gestione magazzini, incluso i magazzini del farmaco; traslochi civili e industriali.