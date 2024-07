Castelbrando | Un Viaggio nella Bellezza e nella Storia del Veneto

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 15 luglio 2024) Nel cuore del, tra le incantevoli Colline del Prosecco, si erge maestoso, uno dei castelli più antichi e affascinanti d'Europa. La suamillenaria, le sontuose camere, la meravigliosa spa con mosaici romani e il panorama mozzafiato lo rendono una destinazione imperdibile per gli amanti della, del lusso e dellanaturale.ha origini che risalgono al I secolo d.C., quando fu costruito come fortezza romana. Un luogo imponente e fiabesco che vanta 2000 anni died è stato residenza della nobiltà locale per secoli. Nei secoli successivi ha subìto varie trasformazioni e ampliamenti. Oggi, grazie a una ristrutturazione accurata e rispettosa delle sue radici storiche, il castello combina il fascino dell'antichità con i comfort moderni.