Buckingham Palace | al via il nuovo tour che porta fino al famoso balcone

(Di lunedì 15 luglio 2024) Segnatevi questa data: 15 luglio 2024. È il giorno in cui prende il via uncon il quale sarà possibile, per il pubblico, curiosare nella stanza in cui i membri della famiglia reale britannica si riuniscono prima di salire sulreale di palazzo. Quella che si affaccia sulla piazza antistante il maestoso edificio, là dove i sudditi si riuniscono a migliaia, che si tratti di un royal wedding o del Trooping the Colour. Una prospettiva alla quale hanno avuto accesso, nei decenni, solo i fortunati membri della casata dei Windsor. In primis la regina Elisabetta e il principe Filippo, re Carlo e la regina Camilla, William e Kate, Sofia ed Edoardo, Meghan ed Harry.