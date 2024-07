Bucchi | Credo che Osimhen resti su Kvara dico

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 15 luglio 2024) Cristian, allenatore ed ex calciatore del Napoli, ha parlato a NapoliMagazine Live, in onda su Radio Punto Zero dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo. Queste le sue dichiarazioni: “che la partenza disia difficile, per tanti fattori: il feeling con Conte, il suo arrivo dà un progetto deciso e a livello economico è un’operazione difficile, a meno che non trovi gli arabi che facciano follie. In Europa è difficile che facciano questo investimento e devi portarlo a guadagnare più di quanto guadagni al Napoli.cheresterà al Napoli, con grande gioia di Conte e dei tifosi. Il Manchester United è già al completo e in Europa non c’è chi fa un grande investimento su