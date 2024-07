Atalanta di scena a Zanica il 20 luglio allenamento al Centro Sportivo Comunale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024)si prepara ad ospitare l’. Tutto vero perché sabato 20la formazione guidata da Gian Piero Gasperini svolgerà una seduta dialdi Piazzale Mercato. L’inizio dell’è previsto per le 17 e sarà rigorosamente a porte aperte, di conseguenza i tantissimi tifosi nerazzurri della zona potranno accorrere per seguire da vicino la formazione nerazzurra impegnata nella tradizionale preparazione estiva a poco meno di un mese dall’inizio ufficiale della stagione 2024/25. Di seguito il comunicato ufficiale del club orobico: “Dopo l’congiunto a Clusone con la formazione Primavera di mister Bosi, in programma questo giovedì, 18, alle ore 17, al“Città di Clusone”, i tifosi e simpatizzanti nerazzurri avranno l’occasione di vedere all’opera l’edizione 2024/25 anche pochi giorni più tardi, segnatamente sabato prossimo, 20, quando la squadra diretta da mister Gian Piero Gasperini si sposterà a, presso ilin Piazzale Mercato, per sostenere una seduta dia porte aperte con inizio previsto alle ore 17 e con un’ora abbondante di partita a ranghi misti”.