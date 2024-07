Ambiente intesa a Pellezzano per controlli sulla differenziata

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 15 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAvranno in modo particolare il compito di controllare che la raccoltavenga fatta in maniera regolare gli agenti dell’associazione Aisa con i quali oggi il Comune di, guidato dal sindaco Francesco Morra ha siglato una convenzione. Gli ispettori ambientali, nello specifico si occuperanno di: controllo raccolta; sversamento di rifiuti in generale; verifica sul benessere animale e sulle deiezioni canine, monitoraggio dei parchi pubblici e delle aree verdi; controllo del decoro urbano ed ambientale garantendo un monitoraggio completo del territorio in termini di tutela dei cittadini e degli animali. “Ringrazio – ha poi aggiunto il Primo Cittadino – il Vicesindaco con delega all’Michele Murino, il dottor Michele Grimaldi e il Comandante della Polizia Municipale Carmine Somma, che si sono impegnati in prima persona per la stipula della Convenzione, facendosi promotori dello sviluppo della sensibilità collettiva nei confronti del patrimonio ambientale.