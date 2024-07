Zirkzee al Manchester United | Sono sempre stato ambizioso voglio vincere tanti trofei

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2024) Joshuaè un nuovo giocatore del. Il club ha pagato la sua clausola di poco più di 40 milioni. Contratto quinquennale per il centravanti olandese ex Bologna, come riportato da Fabrizio Romano. Lolo ha annunciato così: pronto per lasciare il segno. Benvenuto. Ready to make his mark Joshua: welcome to#MUFC —(@ManUtd) July 14, 2024approda allo: «» Nel comunicato stampa del clubstate riportate le sue parole dopo la firma del contratto: «So quanto può essere eccitante giocare qui e non vedo l’ora di fare la mia parte per raggiungere gli obiettivi del club.un giocatore che havolutopronto per questa sfida, per avanzare di livello nella mia carriera epiù