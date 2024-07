Traffico Roma del 14-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 14 luglio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazioneper lo più regolare sul grande raccordo anulare soltanto Urbano della A24L’Aquila possibili le code sulla litoranea tra il Lido di Torvaianica Anche a causa di diversi cantieri in città attenzione per un incidente con me rallentamenti in Viale Palmiro Togliatti nei pressi di via Giuseppe chiovenda ein coda a tratti sulla Pontina tra la Colombo e Castelno verso Pomezia a Trastevere interventi sulle alberature sulle aree verdi Pertanto fino a lunedì 15 nella fascia oraria 7:17 ci saranno modifiche la viabilità tra Sonnino Viale Trastevere Piazza Mastai dalle 11 la preghiera domenicale dell’angelus di Papa Francesco delle 12 non si escludono disagi alcon modifiche alla viabilità nell’area adiacente piazza San Pietro fino alle 13:30 per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito