Spari contro Donald Trump l’ex presidente ferito a un orecchio

(Di domenica 14 luglio 2024)è stato colpito daa un comizio in Pennsylvania. L'exdegli Stati Uniti è stato visto con l'destro insanguinato mentre era circondato dagli agenti di sicurezza che lo hanno allontanato dal palco mentre alzava il pugno verso la folla.stava mostrando un grafico con i numeri dei passaggi di frontiera quando si sono sentiti dei colpi. L'exè stato visto allungare la mano destra verso il collo. Sembrava che ci fosse del sangue sul suo viso. Si è rapidamente nascosto dietro la pedana, mentre gli agenti della sua scorta sono precipitati sul palco e la folla ha iniziato a urlare. I colpi sono continuati mentre gli agenti si occupavano di lui.è poi stato portato via. Il Secret Service a Butler, in Pennsylvania, sta facendo allontanare la stampa dal comizio dove poco faè stato colpito mentre parlava.