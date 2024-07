Shannen Doherty | morta a 53 anni la star di Beverly Hills 90210 e Streghe

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di domenica 14 luglio 2024)dopotrascorsi a combattere una lunga battaglia contro il cancro. La conferma è arrivata tramite la storica agente pubblicitaria della, Leslie Sloane, in una dichiarazione esclusiva a PEOPLE Domenica 14 luglio. È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo moltidi lotta contro la malattia. Ladiha ricevuto per la prima volta la diagnosi di cancro al seno nel 2015 e ha parlato apertamente nel novembre 2023 del suo cancro arrivato al quarto stadio, che nel frattempo si era diffuso alle ossa, affermando all’epoca di non “voler morire“. L’attrice aveva recentemente fatto una dichiarazione sentita, che ha commosso i suoi fan e il pubblico di tutto il mondo dicendo: Non ho finito di vivere.