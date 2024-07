Pubblica Assistenza esodo direttivo Divergenza nell’amministrazione ora nuove elezioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Chiesina Uzzanese, 14 luglio 2024 – Un gruppo importante dei componenti del consigliodelladi Chiesina Uzzanese si è dimesso in blocco, causando la necessità di rinnovare integralmente l’organismo. Il consiglio sarebbe dovuto rimanere in carica quattro anni, ma dopo tre dalla nomina oltre metà dei consiglieri si è dimessa; Matteo Bendinelli, Stefano Puccini, Fausto Bendinelli, Rosanna La Giglia e Marco Moschini, dopo anni di attività nell’associazione, hanno deciso di dare un segnale forte di dissenso rispetto ad alcuni atteggiamenti e modi di agire della presidenza e del resto del consiglio. "Il Consiglio delladi Chiesina Uzzanese è decaduto in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato, prevista tra un anno circa, a causa della dimissione della maggior parte dei membri che lo costituiscono, cinque consiglieri dimissionari su nove- afferma la nota -Il gruppo di Consiglieri dimissionari, la maggior parte dei quali con oltre 30 anni di attività alle spalle al servizio della stessa Associazione, comunica ai soci che tale dolorosa e travagliata decisione è nata da divergenze di vedute sulla gestione e amministrazione dell’ente, rese purtroppo insormontabili da modi di agire e situazioni spiacevoli che hanno delegittimato il ruolo del Consiglio.