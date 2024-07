Ponte pedonale Montato di notte lo scheletro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Con un montaggio nella, è stato concluso lodella passerella di Palazzolo, chiusa da 5 anni all’interno del parco del Seveso a causa di cedimenti strutturali. Il transito, però, è ancora interdetto a ciclisti e pedoni: la concludione dei lavori, infatti, è prevista solo per la fine dell’anno. Le operazioni dovranno proseguire nelle prossime settimane, dopo la gettata del calcestruzzo per preparare il fondo e l’ancoraggio del pezzo sopra la ferrovia. Prima di tornare percorribile, la struttura dovrà essere tutta rivestita, bisognerà poi pulire il verde delle due rampe di accesso e soprattutto fare le prove di carico per il collaudo statico. Senza quest’ultimo step l’infrastruttura non può tornare accessibile al pubblico. Prima del test finale, i tecnici di Città metropolitana dovranno fare diverse prove, raccogliere i dati, compararli in valutazioni.