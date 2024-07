Napoli report dell’allenamento pomeridiano a Dimaro | per Osimhen lavoro personalizzato in palestra

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 luglio 2024) Iloggi pomeriggio ha svolto il secondo allenamento della giornata aVictornon ha partecipato alla seduta di gruppo, come avvenuto stamattina (saltando però solo la prima parte di riscaldamento). Il centravanti nigeriano ha svolto esercizi personalizzati in. La seduta è iniziata alle 17:35 circa, con una serie di torelli a squadre. Solo Caprile, tra i portieri, ha partecipato, mentre gli altri hanno lavorato col preparatore Lopez. In seguito è iniziata la partitella 7 vs 7 con due calciatori che giocano con entrambe le squadre in fase di possesso: Squadra blu: Contini, Mazzocchi, Rrahmani, Natan, Politano, Spinazzola, Simeone. Giocatori “jolly”: Cajuste, Anguissa.