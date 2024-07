Mio fratello quindicenne è rimasto in aeroporto per 24 ore nessuna assistenza per lui che viaggiava solo ma solo un buono sda 12 euro sono furiosa | lo sfogo di una tiktoker

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 luglio 2024) Suodi 15 anni stava viaggiando daper raggiungerla a New York, dove lei vive ed èbloccato ore in, con un“ridicola”. Lodi Bonnie Ngai (@bonniengaii) su TikTok è diventato virale. L’aereo nel quale si trovava il ragazzo è stato deviato a Filadelfia a causa del meteo, e fin qui niente di strano o niente per cui arrabbiarsi. Ai passeggeri chestati fatti scendere dal velivolo, è stato detto che sarebbero tornati a bordo in un’ora. Poi due ore. Poi il mattino seguente, quindi quasi 24 ore di attesa. “Mioè dovuto rimanere indaperché minorenne mentre tutti gli altri hanno preso una stanza d’albergo. Lo capisco perfettamente. Non hai 18 anni, non puoi prendere una stanza.