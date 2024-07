Maschio o femmina? Sono tanti gli adolescenti che non si riconoscono

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 14 luglio 2024) Salute:? Secondo una ricerca il 3,6% deglinon si riconosce in un genere ben preciso In Italia, una recente indagine rivela che una percentuale significativa dinon si identifica nei tradizionali schemi di genere. Questo dato emerge da uno studio condotto su un campione rappresentativo di giovani tra i 13 e i 19 anni. Ragazzi e ragazze -Ansa- Notizie.comL’indagine nazionale sugli stili di vita degliitaliani, realizzata da Laboratorio adolescenza e Istituto di ricerca Iard con il supporto operativo di Mediatyche Srl, ha coinvolto 3.427 studenti. Tra le varie domande, è stata inclusa per la prima volta l’opzione “non mi identifico” nella sezione relativa all’appartenenza di genere. Il risultato? Un sorprendente 3,6% degli intervistati ha scelto questa opzione.