Le cattedrali bruciano? Ricostruirne lo spirito Contro l’iconoclastia | anche quella spinta dal caso

(Di domenica 14 luglio 2024) A Nantes la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, la Notre Dame dedicata alla Madonna, come oggidi Rouen: legotiche francesi continuano a bruciare, dal 2019 in poi, con un impatto simbolico enorme. I simboli della Cristianità, le opere d’arte costruite per durare in eterno e collegare idealmente gli uomini con il cielo, si sono scoperti vulnerabili alle fiamme, dolorose e violente come quelle dell’inferno biblico. Una vulnerabilità insita nella loro natura, certo, ma non per questo meno impattante sull’opinione pubblica, soprattutto in un’era di secolarizzazione comeche stiamo vivendo. Incendi non dolosi in alcuni di questi casi, ad eccezione di Nantes, almeno secondo le risultanze delle indagini; ma pur sempre una stranezza e una incredibile coincidenza, per la frequenza con la quale sono avvenuti e per la medesima collocazione geografica.