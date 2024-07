La Tucson si rinnova

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) “La– ha detto Andrea Crespi, presidente Hyundai Italia – è la nostra bandiera”. Questo C-Suv, in effetti, rappresenta l'anima stessa della casa coreana, primo, nel 2023 nel canale privati nazionale, della sua categoria full-hybrid e comunque, il C-Suv più venduto in Europa. Questa di cui stiamo parlando, resta una quarta generazione aggiornata, soprattutto sotto il punto di vista della vivibilità a bordo. Invariate le dimensioni: 4.510 mm di lunghezza (4.520 la N-Line), con una super bagagliaio, che va dai 616 ai 1.795 litri, abbattendo i sedili posteriori (frazionabili 40:20:40), con portellone posteriore automatizzato. L'estetica resta ancorata a quel suo gradevole look muscoloso, cambia poca roba: una nuova calandra anteriore, con nuovi fari Led, paraurti anteriore ridisegnato, nuovi cerchi ed una nuova firma luminosa posteriore, dove il tergilunotto scompare nello spoiler.