Incendio al Policlinico di Bari | Pronto Soccorso evacuato Panico

(Di domenica 14 luglio 2024) Unha scosso ildi, creando momenti ditra pazienti e personale e richiedendo un rapido intervento delle autorità. Le fiamme sono divampate da una cabina Enel, causando immediatamente allarme e la necessità di evacuare il. L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo. Gli uomini del 115 si sono precipitati sul posto con un grande spiegamento di mezzi per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Grazie alla loro rapidità e professionalità, l’è stato contenuto, evitando che si propagasse ulteriormente. Per garantire la sicurezza di pazienti e personale, è stata ordinata l’evacuazione immediata del. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma la situazione è stata critica e complessa.