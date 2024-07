Il destino di Conte | o cambia o scompare Bisignani e il fantasma del leader M5S

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 luglio 2024) Caro direttore, unsi aggira nei palazzi del potere. A Chigi lo chiamano il «Max». Forse per la somiglianza con il protagonista del celebre film nell'attenzione agli abiti - cuciti ad arte da Paolo di Fabio, il suo sarto preferito che condivide anche con Lollobrigida, Tremonti e Maione (pres. Mps) - compresa la candida pochette, o magari quell'ammirazione per i poteri forti. Sicuramente per le abilità trasformistiche. Ma, come nel film, ora Giuseppeè a un bivio del suo curriculum vitae: o rivoluziona tutto o lascia le cose così come sono, condannando il Movimento Cinque Stelle ad una inesorabile scomparsa. Il suo gruppo parlamentare lo ha capito e ora chiede uno scatto in avanti, anche la base vuole innovazione, così come la nuova classe dirigente.