Gli Stray Kids la musica di plastica e la conferenza stampa surreale | analisi del fenomeno k-pop

(Di domenica 14 luglio 2024) Milano, 14 luglio 2024 – In riferimento alle critiche al mio articolo suglipubblicato su Il Giorno del 13 luglio scorso, che comunque apprezzo perché esprimono attaccamento alla band ma anche al giornale che ne parla, vorrei a precisare alcune cose. Nel momento in cui ho usato il termine “fabbrica di” ho messo in conto, ovviamente, la possibilità di ricevere lamentele di questo tipo, ma il termine esprime esattamente il mio pensiero e si riferisce non tanto alle canzoni del gruppo coreano quanto al mondo pop che gli ruota attorno. Il mondo k-pop Un’industria implacabile che unisce moda, sponsorizzazioni, migliorie chirurgiche, influenza sui media, allenamento militare, per sfornare “idols” a getto continuo. Insomma, la costruzione a tavolino di un’algida perfezione da vendere alle masse (davanti all’alta quantità di ansie, problemi mentali e suicidi fra le mini-star qualcuno, senza tanto parafrasare, ha iniziato a parlare di “lato oscuro del k-pop”) che ha ben poco a che fare con l’esperienza artistica.