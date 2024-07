Filetto di Orata al forno con insalata di pomodorini e olive

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 14 luglio 2024) L’estate invita a gustare piatti che rispecchiano la leggerezza e la freschezza della stagione. I piatti a base di pesce si adattano perfettamente a queste caratteristiche, offrendo sapori delicati e soddisfacenti che non appesantiscono. La nostra ricetta deldial, accompagnato da una vivacedi, è un piatto che celebra i sapori del Mediterraneo con un equilibrio perfetto di gusto e semplicità.frescaQuesto piatto didialcondiè l’incarnazione della cucina estiva mediterranea. La combinazione di pesce fresco e verdure croccanti rende questo secondo piatto non solo delizioso ma anche incredibilmente salutare. Per questo vi consigliamo di provare questa ricetta, che siate a dieta o meno, vi assicuriamo che potrete gustare un pasto sano e con poche calorie senza rinunciare al gusto! Ingredienti Per preparare questo delizioso secondo estivo per quattro persone, avrete bisogno dei seguenti ingredienti: Orate, filetti con pelle, 4 pezzi (circa 800 grammi totali) Olio extravergine di oliva, 50 millilitri Limoni, 2 (succo e scorza grattugiata) Aglio, 2 spicchi Rosmarino fresco, 10 grammi Sale marino e pepe nero, q.