Ecco il fashion show della Poliarte in piazza del Papa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) "Less is bore". E’ il titolo scelto per ildi fine anno dell’Accademiadi Ancona, che oggi (ore 19) indelporterà in passerella gli outfit degli studenti del corso triennale indesign. Ogni studente avrà l’opportunità di raccontare se stesso attraverso un progetto unico e personale. I giovani designer hanno provocatoriamente lavorato sul concetto dell’osare come unica via per mostrarsi, sulla necessità di essere estremi per essere visibili. In un’epoca dominata dal sovraccarico di stimoli visivi e sonori, la moda contemporanea sceglie di estremizzare le silhouette fino a deformare la figura umana. Ma siamo certi che il minimalismo non possa esprimere altrettanta forza? Linee pulite e forme semplici possono essere una pausa dal rumore contemporaneo.