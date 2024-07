Calciomercato Repubblica | inserimento del Napoli per Rabiot

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 14 luglio 2024) Accostato al Milan, nel futuro di Adrienpotrebbe esserci in realtà il. A svelarlo è, che ha fatto il punto della situazione sul centrocampista francese, il cui contratto con la Juventus è scaduto lo scorso 30 giugno. “La mezzala francese non ha accettato la proposta di rinnovo dei bianconeri, prende tempo nei confronti di quella del Milan e adesso valuta quella del– si legge – Conte ha chiesto uno sforzo a De Laurentiis per portarlo in azzurro: andrebbe a completare il trio di centrocampo con Lobotka e Anguissa“.delperSportFace. .