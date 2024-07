Basket | Italia terza agli Europei femminili Under 20 2024 Travolta la Germania nella finalina

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 14 luglio 2024) Finisce con un perentorio 70-48 rifilato allal’avventura dell’20di Vilnius. Le azzurre, dopo la semifinale persa con la Spagna, si sfogano sulle tedesche e raccolgono il terzo posto, vale a dire il gradino più basso del podio: è l’atto d’addio di una larga parte del gruppo alle giovanili, con Matilde ed Eleonora Villa che assommano 18 e 17 punti e la prima che sfiora la tripla doppia (8 rimbalzi e 7 assist). In casa tedesca il quasi nulla a parte i 18 di Frieda Buhner. La partita c’è soloprima metà di gara, quando l’va sì avanti con le sue quattro migliori (le Villa, Zanardi e Osazuwa), ma in qualche modo laregge finché Buhner fa da portatrice di speranza e Spaine ha una fiammata da 5 punti di fila per il 21-14.