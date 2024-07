Addio all’acquitrino di Oreno Parcheggio ciclabile e boschetto Ruspe in arrivo davanti all’oratorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 luglio 2024) Posti auto,e unurbano,di, ilvia Rota-Santa Caterina, incubo degli automobilisti, sarà presto solo una brutta pagina dimenticata. Per anni l’incuria ha costretto chi arrivava in macchina nel borgo gioiello di Vimercate a uno slalom fra buche, per evitare di rimetterci le sospensioni, e fango in caso di pioggia. Un sogno che si avvera per residenti e avventori che non ne potevano più del degrado degli stalli. Il cantiere aprirà martedì, per cambiare faccia alla “porta“ più blasonata della città l’amministrazione ha investito 710mila euro. Lavori in partenza, dunque, dopo l’approvazione del progetto definitivo,indon Giovanni Bosco, all’inizio di via Madonna, ora pantano appena piovono due gocce d’acqua.