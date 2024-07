Accoltellato all’interno del night L’ombra del racket delle grucce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 luglio 2024) Potrebbe esserci una rivendicazione che porta diretta aldietro all’accoltellamento avvenuto la settimana scorsa ai danni di un cittadini cinese trovato agonizzante in via Marsala. Potrebbe essere questo il movente del delitto che si è consumatodi unclub a gestione orientale nella notte fra venerdì 5 e sabato 6 luglio. La vittima, 42 anni, con precedenti per reati contro la persona, fu colpito in testa con una bottiglia rotta, preso a calci e pugni, e poiall’addome. Fu lui a chiedere a un dipendente del locale di essere riaccompagnato a casa, in via Marsala, dove è stato ritrovato in una pozza di sangue. La polizia ha rintracciato in breve tempo i responsabili arrestando, con l’accusa di tentato omicidio, l’intero commando formato da cinque persone: quattro sono state fermate a Villa San Giovanni, a Reggio Calabria, e uno a Catania.