Tragedia nel Salento Ennesimo malore in mare muore 70enne

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo quelle registrate nei giorni e nelle settimane scorse, ancora unanelavvenuta in. L’dramma sulle spiagge salentine si è verificato a Porto Cesareo, esattamente in uno dei lido più famosi e rinomati del posto, “Lido Tabù”. Un uomo di 70anni, F.P., originario di Brindisi e storico cliente dello stabilimento, ha perso la vita a causa di un improvvisoche lo ha colpito dopo che era entrato in acqua per cercare refrigerio dalla calura di queste ore. Ilsi è sentito male a pochi metri dalla battigia e non è bastato il tentativo di oltre un’ora che bagnini, personale del servizio spiaggia e bagnanti hanno disperatamente effettuato per cercare di rianimarlo.nel, inutile l’intervento del 118 Massaggi cardiaci e defibrillatore in dotazione dello stabilimento non hanno evitato la morte e l’ennesimanelche si registra in una spiaggia.