Semaforo guasto su via Euripide Axa Calcerano-Di Matteo | Ora basta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 luglio 2024) Ostia, 13 luglio 2024 – “Visto il perdurare delsuldi Viaall’intersezione con Via Bacchilide, abbiamo richiesto al Direttore tecnico del Municipio X di diffidare il Consorzio Stradale ‘Centro residenziale Axa’ e in subordine di intervenire come amministrazione in danno al Consorzio AXA, perché non è più ammissibile una situazione del genere”. Il Presidente della terza Commissione Lavori Pubblici e Mobilità del Municipio X di Roma Capitale, Leonardo Di, ha messo all’ordine del giorno della prossima seduta, che avverrà lunedì 15 luglio, la ormai spinosa e atavica situazione che si è venuta a creare all’intersezione tra viae via Bacchilide, dove ilda tempo non è più funzionante. La zona è quella del comprensorio del Consorzio stradale Centro residenziale Axa.