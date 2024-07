Roma degrado e illegalità all’Esquilino L’odissea dei residenti di via Principe Amedeo | Noi ostaggi in casa Aspettano il morto?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) Siamo in centro a, ma le immagini sembrano raccontare più una periferia dimenticata tra. “Da circa un decennio noidi via– racconta un abitante del rione – denunciamo lo stato di abbandono in cui versa la nostra zona. Ma da due anni la situazione è divenuta allarmante, da vero e proprio incubo. La criminalità fa da padrone”. Gli abitanti del dedalo di vie che comprende via, via Ricasoli e via La Marmora si sono riuniti in un comitato. “Siamo decine e decine, viviamo dain– afferma una donna del quartiere – Ogni giorno partono continue chiamate verso il 112 per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine e stroncare un mercato abusivo che è foriero di gravi reati: vendita illegale di qualsiasi cosa, ricettazione, spaccio e consumo di droga.