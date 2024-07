Nosferatu cosa svela il primo teaser trailer ufficiale con Lily-Rose Depp

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 13 luglio 2024) Universal Pictures ha recentemente diffuso ildell’attesissimo nuovo riadattamento di. Scritto e diretto da Robert Eggers, il film porterà nuovamente sul grande schermo il leggendario vampiro protagonista del cult del 1922 diretto da Friedrich Wilhelm Murnau. A distanza di mesi dalla diffusione delle prime immagini ufficiali, Universal Pictures ha rilasciato ildi. Dopo la breve incursione nel dramma storico con The Northman – in seguito al quale avrebbe dovuto pguire la sua collaborazione con Anya Taylor-Joy, dopo anche The Witch – Robert Eggers è tornato a sondare il genere horror, andando a scardinare la figura del leggendario vampiro. Al posto della nota interprete, il film vedrà coinvoltanel ruolo di Ellen, protagonista della prima clip